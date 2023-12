Manchester City desembolsará millonaria cifra para sumar a la joya Claudio Echeverri

Tanto la prensa de Argentina como la de Inglaterra dan por hecho que el joven mediocampista de 17 años Claudio Echeverri, actualmente en River Plate, será jugador de Manchester City a cambio de una millonaria cifra.

Según Talk Sport, el cuadro que dirige Josep Guardiola, desembolsará unos 22 millones de libras esterlinas (unos 28 millones de dólares) a cambio del futbolista que brillara en el último Mundial sub 17 de Indonesia.

Según la misma información, la idea del elenco inglés es pagar ahora para dejarlo a préstamo en el conjunto millonario.

De acuerdo a TyC Sports, River busca quedarse con la plusvalía de una futura venta y así sumar dineros frescos cuando se dé aquella oportunidad, algo que dista de la intención inicial del cuadro de Núñez, la cual pasaba por renovar el contrato de Echeverri, que vence en diciembre de 2024, y así elevar su cláusula de salida.

