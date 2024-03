Óscar Ruggeri fascinado con Paulo Díaz: “Me encanta, el chileno me encanta…”

En una entrevista con La Página Millonaria, sitio partidario del cuadro de River Plate, Óscar Ruggeri declaró ser un fiel admirador del central chileno Paulo Díaz, elogiando sus condiciones, calidad y personalidad como pilar fundamental en el elenco del barrio de Núñez.

"Me encanta. El chileno me encanta. ¿Qué le veo? Es malo, malo... Se enoja, lo veo que putea a uno porque no le cerró para allá, porque no le fue para acá. Cuando va dividida, va dividida. No piensa en el VAR", comentó el ex defensa de River Plate.

El campeón del mundo con Argentina en México 86 señaló que "cuando va dividida, va dividida la pelota. Juega bien. Hace los cambios y cabecea bien. Es un jugador de selección. Estamos hablando de un tipo de selección".

"Es un jugador ideal para jugar Copa Libertadores. Sí. Díganme los centrales que hay en la Copa Libertadores, dime todos los que hay... A Paulo Díaz lo vas a poner entre los mejores, dentro de los dos o tres mejores sin dudas. En Argentina también es uno de los mejores", cerró el ahora comentarista deportivo.