Ronaldinho le reveló a un amigo: Nunca más voy a volver a Paraguay

Un amigo del ex jugador lo visitó en la cárcel y dijo que el brasileño está de buen ánimo.

El ex futbolista Ronaldinho sigue en Paraguay a la espera de salir en libertad luego de usar documentos falsos para entrar al país y en la cárcel fue visitado por Roberto Luego, un amigo personal.

En diálogo con el diario Extra, Lugo confesó que si bien el ex astro de FC Barcelona está en buenas condiciones, solo esperar salir de prisión para volver a su país y no regresar más a Paraguay.

"Está un poco desanimado, pero siempre sonriendo", dijo.

"No le falta nada ahí, está bien atendido. Todo el día come asado, le gusta", añadió antes de contar del enfado del ex futbolista con las autoridades asunceñas.

"'Cómo me van a hacer así en tu país. Nunca más voy a volver a Paraguay'", comentó.