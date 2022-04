Ronaldo Nazario aseguró que su generación es mejor que la de Messi y Cristiano

El histórico delantero brasileño Ronaldo Nazario afirmó que su generación es mejor que la actual, donde dominan el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

Tras ser consultado por Sky Sport Italia, el "Fenómeno" aseguró que en la época que él jugaba había mucha más competencia que en la actualidad.

"Si me preguntan qué generación elegir, digo la nuestra, pero sin ninguna duda. Éramos realmente muchos y muy buenos. Hoy no es que no sean buenos, Cristiano y Messi lo son, así como Neymar. Pero faltan los demás, que no han llegado a su nivel. Antes había más competencia y no solo en Italia, también en España e Inglaterra".

"Ahora nos hemos encontrado con un nivel físico muy alto por todo el mundo, ya no están los 10 clásicos, lentos y técnicos. Hoy ya no tienen espacio. Pero es cierto que técnicamente nuestra generación iba muy por delante. Había más jugadores y personajes importantes", complementó el dos veces campeón del mundo.

"Cada equipo tenía dos o tres que eran realmente capaces de cambiar un partido y hacer historia", agregó el brasileño.

Finalmente, señaló que las generaciones del futuro romperán los récords de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"Todos los récords serán batidos, incluso los de Messi y Ronaldo de hoy lo serán en el futuro. Los registros se hacen para esto. Pero es difícil comparar una generación con otra. No hay criterios correctos para hacer esto", finalizó.