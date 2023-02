Nahuel Luján: No puedo negar que me dolió salir de Universidad de Chile

El argentino Nahuel Luján, flamante fichaje de Unión San Felipe, habló sobre sus sensaciones en el cuadro de la Primera B y reconoció sentirse dolido por su salida de Universidad de Chile.

"No puedo negar que me dolió salir de la Universidad de Chile, pero me motiva mucho jugar acá. Antes de venir pregunté, y todos me hablaron muy bien de Unión San Felipe, así que cuando se presentó la oportunidad, no dudé un instante en hacerlo", declaró Luján en entrevista con la web oficial de su nuevo club.

En esa línea, remarcó que sentirse contento en el Valle del Aconcagua: "La verdad estoy muy feliz por venir. El grupo, cuerpo técnico, dirigentes y funcionarios me han tratado muy bien".

"Lo central, es aportar con un granito de arena para poder ascender. Ese es el objetivo central. Unión San Felipe", sentenció.

El debut que tendrá Nahuel Lujan y Unión San Felipe en Primera B será frente a San Luis de Quillota, el lunes 13 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT).