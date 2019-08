Hernán "Clavito" Godoy: Jason Silva es un flaite, no tiene vuelta

El emblemático técnico Hernán "Clavito" Godoy lamentó la mala conducta de Jason Silva, a quien dirigió en San Marcos de Arica en 2018, y sostuvo que el jugador, procesado por tercera vez en el año, "no tiene vuelta".

"No me extraña su situación. Esos jugadores no cambian nunca y ya no lo va a hacer, si ha caído tres veces preso, por estado de ebriedad y falsificación de documentos. Este no tiene vuelta ya", declaró el veterano entrenador a ATON Chile.

"Es un chico que no ha querido enderezarse, pese a todos los problemas que ha tenido. El entorno y ambiente en que se desenvuelve desgraciadamente no lo hacen cambiar, y pasa a ser como noticia espectacular porque está preso, porque maneja sin licencia", añade.

Godoy también recordó un incidente de Silva a solo días de su fichaje en San Marcos de Arica.

"El primer problema fue que pidió que le llevaran su auto último modelo que tenía y el dirigente, como es pudiente, le llevó por tierra el auto. Después, el club le arrendó un departamento y en el primer día se pegó una farra con amigos y mujeres, le pegaron al guardia...lindo jugador llevábamos. Yo lo quería echar al otro día", relató.

"Además era mal educado, se sentaba mal, se pasaba comiendo las uñas, un flaite, entonces dije que no lo iba a aguantar. Pero como había que justificar su llegada, y después le hacía empeño para jugar, lo intenté colocar de 10, pero le gustaba jugar por la orilla. Nunca jugó lo que podía haber hecho", sentenció.