Carlos Muñoz: Siempre estarán las ganas de volver a Wanderers

El delantero nacional Carlos Muñoz terminó su vínculo con Cobresal y expresó su deseo de volver a Santiago Wanderers, club en el que se formó y que recientemente confirmó su regreso a la Primera División.

"Siempre, lógicamente, van a estar en mi cabeza las ganas de volver a Wanderers", señaló en diálogo con La Estrella de Valparaíso.

"El regreso siempre va a ser parte de lo que quiero. Soy hincha del club, me encantaría volver, pero no depende de mí, hay un técnico, están los dirigentes que son los encargados de ver lo que realmente quieren para Primera División, ver si encajo en los planes y en el perfil del equipo", indicó el ex Colo Colo.

"Las ganas de uno siempre van a estar, pero entendiendo que las decisiones no pasan por mí. Yo estoy esperando, quedé libre, con el pase en mi poder, entonces estoy viendo, barajando opciones y esperando que se me abra alguna puerta", finalizó.