Cuadra aún no se reincorpora a S. Wanderers tras el Sub 23 y tampoco firmó su renovación

El volante chileno Adrián Cuadra aún no se ha reincorporado a los trabajos de Santiago Wanderers y tampoco ha firmado su renovación con el club tras su actuación en el Preolímpico.

Antes de partir al campeonato sudamericano, el jugador llegó a un acuerdo de palabra con el cuadro "caturro" para su renovación. Sin embargo, según información de Al Aire Libre en Cooperativa, el representante de Cuadra ahora está buscando mejorar las condiciones del contrato.

Además, el futbolista se tomó unos días de vacaciones, situación que no tiene muy contento al técnico Miguel Ramírez, puesto que ya quería contar con él.

"Tengo entendido que él llegó a acuerdo en diciembre, entonces yo estoy contando con Adrián Cuadra para este torneo. No sé cuáles son las pretenciones de Adrián en cuanto su fututo", declaró.

"Ya no tendría que llegar a un acuerdo, si se llegó en diciembre. No he habado con Adrián porque esa gestión no me corresponde a mí. Si yo quiero estar en una institución muestro interés y me aparezco. La pelota no está de mi lado, yo ya hice las gestiones para que renovara", comentó.

La intención de Cuadra es continuar en el cuadro "porteño", pero su situación se resolverá cuando vuelva de sus vacaciones.