Emiliano Astorga y su salida de Wanderers: Nunca he aceptado que me hagan el equipo

El ex técnico de Santiago Wanderers Emiliano Astorga comentó su polémica del elenco caturro y aseguró que fue despedido debido a que desde la dirigencia quisieron imponerle condiciones en el armado del equipo cuando este estaba a un paso de que se concretase el descenso a la Primera B.

"Mi idea era quedarme hasta el final a pesar de que era difícil salvarse del descenso por la mala campaña que tuvo el equipo en la primera rueda. Pero yo tenía fe en que podíamos dar la batalla hasta el final. Ganamos muchos puntos en la segunda rueda y teníamos alguna opción. Poca, es verdad, pero había que pelearla", comentó en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Me echaron. Pero sabía que eso pasaría porque los nuevos dueños anunciaron cuando llegaron que querían jugar con futbolistas de las inferiores. Después del partido que perdimos con Colo Colo, los dirigentes anunciaron que jugarían el resto del torneo con ellos y me dijeron sobre el caso de Sebastián Ubilla, al que no tenía que considerar porque si jugaba un partido más, se le renovaba el contrato y no querían que pasara eso. Yo les dije que no estaba de acuerdo, porque nunca he aceptado que me hagan el equipo. Y al otro día me llamaron para finiquitar", añadió.

"No me arrepiento. Yo me fui con mis principios en alto. Los dirigentes no pueden hacer el equipo. Para eso está el entrenador", complementó.