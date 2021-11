Mauricio Viana rompió en llanto por el descenso de Santiago Wanderers

El portero de Santiago Wanderers Mauricio Viana rompió en llanto al recordar el descenso de su equipo a la Primera B, que se concretó el martes pasado con la derrota por 3-0 ante Curicó Unido en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.

"Fue muy emocionante el otro día cómo nos despidieron los hinchas, fue muy lindo ver que la gente no dejó de gritar en todo el partido y cuando nosotros, los que tuvimos que estar afuera por obligación, nos fuimos a despedir y ofrecer disculpas por el descenso", dijo en diálogo con TroleCL.

Además, añadió que "esta hinchada siempre ha sido distinta e incondicional, quedó demostrado una vez más que no es un club cualquiera, me apasiona mucho eso de estar acá en Wanderers y fue lo que me hizo retornar cuando estaba en el extranjero. No me arrepiento de nada, lo haría una y mil veces con el corazón verde. Gracias por el apoyo incondicional".

Los "caturros" bajaron a tres fechas del final del Campeonato Nacional, pero lo hicieron en medio de un escándalo, ya que jugaron con juveniles por decisión del dueño Reinaldo Sánchez y tuvieron tres técnicos en un día, el lunes pasado: Emiliano Astorga, Moisés Villarroel y Jorge Garcés. Este último se quedará en el cargo hasta fines de 2022.

Mira el emocionante momento de Viana: