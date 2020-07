Miguel Ramírez: Lo lógico sería que el fútbol volviera a mediados de agosto

El entrenador de Santiago Wanderers Miguel Ramírez expresó su intención de que el fútbol chileno regrese al menos a mediados de agosto, tomando en cuenta que es necesario que todos los equipos tengan al menos entre cuatro y seis semanas de entrenamiento.

"Hemos visto cómo volvieron los jugadores y hay equipos como Universidad de Concepción y Huachipato que llevan ventaja, pero es una cuestión circunstancial por no estar en cuarentena. La mayoría de los equipos en el fútbol chileno, sobre todo los de Santiago, tienen este problema", declaró Ramírez en nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"Siento que será muy importante y se requiere que den la información rápido de cuándo se va a volver a jugar, cuándo vamos a retomar el torneo. En principio, por la rapidez y tiempo que se necesita para adaptar y preparar jugadores, hemos dicho que entre cuatro y seis semanas es lo ideal", indicó.

"Nos dijeron en principio la fecha es el 31 de julio y para muchos equipos eso no va alcanzar, ahí se verá la ventaja deportiva para algunos equipos versus otros, los que han estado en cuartenena y los que no, pero siento que es necesario que se ponga una fecha y siento que a mediados de agosto sería lo lógico que volviera el fútbol para que todos tuvieran por lo menos seis semanas de trabajo", complementó.

Trabajo en Mantagua

El ex defensor también dijo que trabajan en el complejo de Mantagua con los futbolistas "caturros" que viven fuera de zonas en cuarentena y que desde el comienzo notaron la falta de actividad: "Tratamos de desarrollar los mejores trabajos de readaptación para que los jugadores vuelvan a sentir el golpe al balón, los zapatos de fútbol... se notan las descoordinaciones", explicó.

También contó que realizaron una separación de jugadores en relación a su estado civil y con quiénes viven: "Hemos separado los grupos en jugadores que son solteros, que viven solo con sus padres, los casados que viven solo con sus familias, sus hijos u otros que viven con más parientes, más gente, entonces hay quienes viven con familiares que salen a trabajar. Entonces, por más preocupación o protocolos que tengamos en Mantagua, los contagios pueden venir de afuera", manifestó.

También Ramírez habló con respecto a que no todos los jugadores del fútbol chileno tienen un buen pasar económico y que por ello "los cuerpos técnicos deben tener una consideración de los jugadores de su plantel".

Su hija en la primera línea contra el Covid-19

Por último, contó que su hija trabaja en una clínica y está en primera línea sanitaria de la pandemia todos los días.

"A mí me preocupa mucho, mi comunicación con ella es vía WhatsApp y Zoom. Hace cien días que no nos abrazamos. La preocupación es que ella en algún momento se puede contagiar, pero me tiene orgulloso lo que está haciendo, se siente feliz ayudando y está en un trabajo que le apasiona. Uno como padre siempre estará preocupado, también está la preocupación de mis papás", concluyó "Cheíto".