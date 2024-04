A la antigua: Wanderers viajará en barco para jugar un partido oficial

En junio del año pasado se dio a conocer una noticia histórica para nuestro fútbol: Santiago Wanderers abriría la Copa Chile 2024 en el Archipiélago Juan Fernández frente a la selección local que será dirigida por Jorge Garcés.

El encuentro está programado para disputarse en la Isla Robinson Crusoe que además, albergará por primera vez un partido de fútbol profesional. Si bien, aún no hay fecha ni horario confirmado, el partido se jugará el fin de semana del 26 de abril.

A menos de dos semanas para este encuentro, desde el equipo porteño señalan que la logística ha sido bastante compleja, ya que la única forma de trasladarse a la Isla es en un buque de la Armada o en un avión particular, vuelo que no permite más de ocho personas. Sin embargo, en un trabajo coordinado con la ANFP y la Armada, una parte de plantel se trasladará en el buque Aquiles.

Rodrigo Feldstedt, gerente general de Santiago Wanderers, comentó cómo ha sido la organización del viaje por mar: "En ese buque los jugadores van a poder descansar y dormir, pero eso también tiene muchas complejidades porque es un buque de guerra, no de pasajeros, entonces los buques de guerra tienen un régimen distinto, es decir, no hay un silencio absoluto, el ruido del motor también afecta la calidad de sueño de los jugadores".

El dirigente porteño, y además ex comandante de la Armada, señaló que se pusieron de acuerdo con los marinos y "nos dieron buenos camarotes para que los jugadores puedan descansar, también llanos a cooperarnos en la dieta de ellos con los cocineros que ellos tienen, y bueno, nosotros tenemos que llevar todo nuestro equipamiento porque cualquier cosa que se nos quede, allá en Juan Fernández no lo vamos a poder conseguir. Entonces van los utileros, la vestimenta, las aguas, todos los compromisos que tenemos con algunos auspiciadores que tienen que estar en pantalla, así que no ha sido fácil".

Las preocupaciones del plantel

La gran duda es cómo lo tomaron los jugadores, y el gerente general aseguró que "tienen la incertidumbre de ir en un medio que no conocen, son seis días lo que dura el viaje en ir y volver; las condiciones de mar a las cuales se van a ver expuestos también son interrogantes, no sabemos cómo va a estar el clima en ese tiempo. El buque también se puede ser sometido al oleaje y pueden tener algún grado de mareo, y el mareo va acompañado de vómitos, deshidratación, malestar general y para un deportista de alto rendimiento verse expuesto a esa situación puede ser muy complicado, incluso puede llegar a no jugar".

"El año pasado un equipo de vóleibol de la Corporación de Santiago Wanderers fueron a jugar a Juan Fernández, y hubo jugadores que no pudieron terminar los partidos debido al mareo que sintieron al llegar, entonces todos esos antecedentes que hemos ido recabando para el viaje estamos tratando de mitigarlos de alguna manera", continuó Feldstedt.

Los rumores de que irán con juveniles

Rodrigo Feldstedt descartó que Santiago Wanderers vaya a jugar con el equipo de proyección, no obstante, lo harán con un equipo mixto. "Con la Anfp llegamos a ese acuerdo porque íbamos a ser el único equipo, tanto de primera como de segunda división, que se hubiera expuesto a estas condiciones que iban a perjudicar nuestro desempeño en lo competitivo, así que acordamos participar con un equipo mixto".

Los jugadores de la proyección de los caturros viajarán en el buque Aquiles junto a parte del cuerpo técnico y además del buque, la Anfp financiará un avión que saldrá el mismo día del partido hacia Juan Fernández que irá con siete jugadores del plantel profesional y regresará el mismo día.