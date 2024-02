Jorge Garcés se instaló en Juan Fernández para Copa Chile: Son amateurs y trabajan como profesionales

El extécnico de la selección chilena Jorge Garcés se instaló el pasado fin de semana en la Isla Robinson Crusoe para dirigir a la selección del Archipiélago Juan Fernández en el marco de su participación en la Copa Chile 2024.

Y el entrenador con pasado en Osorno, Wanderers, Cobreloa y otros equipos, aseguró que se vio sorprendido por el nivel mostrado por los isleños.

"Hay chicos que iremos adaptando para el desafío, otros que por su trabajo no pueden entrenar todo los días. En el plantel hay pescadores que salen a la caza de langostas y vuelven al mediodía. Otros llegaron en barco desde el continente, algunos deben volver a la universidad, y hay muchachos que trabajan en la municipalidad", contó el entrenador a Las Últimas Noticias.

"Hay unos ocho que juegan bastante bien. Me tienen sorprendido. Ellos están sintiendo la exigencia, pero el querer vivir esto es histórico para ellos", añadió.

"Veo esto y me digo: qué bonito desafío me pone Dios. Me toca la vida y es hermoso poder asumirlo. Sigo siendo el profesional de siempre y los chicos están felices aquí en la isla con lo que estamos haciendo. Son amateurs y trabajan como profesionales", completó.