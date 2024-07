Explican los detalles de por qué Marcelo Morales no renueva en Universidad de Chile

Universidad de Chile ha sido protagonista del mercado de invierno, pero no precisamente por tener los mejores fichajes, sino por la situación que vive Marcelo Morales por su renovación. Un conflicto que lleva meses, y la traba está en la cláusula de rescisión.

El jugador se encontraría aparentemente "congelado" por no querer renovar su contrato, el joven lateral zurdo no sólo perdió su lugar en el equipo titular, sino que también quedó fuera de la citación del último partido, por Copa Chile ante Everton, y al parecer, esto volverá a ocurrir el domingo contra Cobresal.

Este viernes, Cristián Caamaño, en Radio Agricultura entregó algunos detalles del conflicto: "Él quiere firmar desde hace mucho tiempo, pero con una cláusula decente, una cláusula decente para Chile. Ya dos millones (de dólares) para un lateral izquierdo sin selección es mucho".

La U habría aceptado reducir la cláusula de rescisión de cuatro a tres millones de dólares, pero según el periodista le pagan como si el jugador valiera 500 mil.

La absurda propuesta de Universidad de Chile con Marcelo Morales

"En la U no se bajan de los tres millones, llevan tres meses en la misma postura, es un absurdo. La U. de Chile hoy dice 'que se vaya o lo congelo', y se vaya gratis a final de año, pero si llega a firmar, el 1 de enero vale tres millones de dólares para todos los equipos que lo vengan a buscar. Es un absurdo", señaló el profesional.

Al finalizar, Caamaño explicó su punto: "Yo no discuto su calidad para el nivel del fútbol chileno, pero en este tira y afloja la U comete un error garrafal de imponer una cláusula de salida inviable, no se puede firmar. Piensa que Brayan Cortés tiene una cláusula de salida de un 1.3 millones y hasta hace poco era titular de la selección chilena con 25 partidos en Copa Libertadores. Estamos hablando de un lateral izquierdo que no tiene perfil físico para dar un salto a Europa".