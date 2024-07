Revista inglesa ubica a Colo Colo en un importante lugar de los clubes más grandes de Sudamérica

La revista inglesa Four Four Two, armó un ranking sobre los equipos más grandes en Sudamérica, donde en el podio hay dos clubes argentinos y Colo Colo se ubica rozando el top ten.

"Sudamérica es el hogar de muchos de los mejores jugadores de todos los tiempos, de fanáticos apasionados y de clubes históricos". Con esa introducción el medio británico FourFourTwo armó el ranking de los clubes "más grandes" de este lugar del mundo.

En el primer lugar la revista posiciona a Boca Juniors de Argentina, detallando que "es el club de fútbol más grande y popular de Argentina (...) ha ganado más de 70 títulos, incluidas seis Copas Libertadores".

En el segundo puesto, aparece otro argentino: River Plate y finalizando el podio ubican a Flamengo de Brasil, destacando que la importancia de su hinchada, "cuenta con el apoyo de más del 20% de la población del país".

Colo Colo no se alcanzó a meter en el top ten de la revista inglesa

El primer equipo chileno en aparecer en esta lista de los "equipos más grandes de Sudamérica" es Colo Colo en el lugar 14. "El Club Social y Deportivo fue fundado en 1925 y es el equipo más grande y exitoso de Chile, con más de 30 campeonatos", argumentan.

Mientras que bastantes puestos más abajo, aparece Universidad de Chile en el casillero 32, sentenciando que "es el segundo equipo más exitoso del país después de Colo-Colo y uno de los más populares también".