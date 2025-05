"No te subas al carro": El mensaje sin filtro de Arturo Vidal a los que dudan de Colo Colo

Arturo Vidal no se quedó callado tras la goleada sufrida por Colo Colo ante Fortaleza en la Copa Libertadores. Aunque el equipo salió golpeado de Brasil, el volante sacó la voz para prometer que el Cacique volverá a pelear arriba. Y no sólo eso: le dejó un claro mensaje a quienes no creen en el equipo de Jorge Almirón.

"A fin de año no te subas al carro", escribió el King en sus redes sociales, desatando todo tipo de reacciones entre los hinchas albos.

La promesa de Arturo Vidal para el Campeonato Nacional

Minutos después de la dura derrota por 4-1 en el Arena Castelao, Vidal se mostró autocrítico, pero optimista: "Esto lo vamos a levantar y prometo que el Campeonato Nacional será de nosotros", dijo mientras abandonaba el recinto brasileño.

Las palabras del mediocampista no quedaron ahí. Este miércoles, usó su cuenta de Instagram para reforzar su postura con una advertencia a los que bajaron los brazos tras la derrota. "Si tú dudas, es tu problema. A fin de año no te subas al carro", escribió. Además, envió un mensaje de unidad a sus compañeros: "Más juntos que nunca, familia".

Vidal quiere ser el líder del renacer albo

A pesar de las críticas que ha recibido por su nivel físico y futbolístico, Arturo Vidal sigue asumiendo un rol de liderazgo dentro y fuera de la cancha. En un camarín golpeado, su voz aparece como una de las más potentes para motivar al plantel.

Con Colo Colo todavía con opciones en el plano local, el desafío es claro: levantar cabeza en el Campeonato Nacional y cumplir la promesa del King, que ya dejó en claro que este equipo no se baja de la pelea por revalidar el título del torneo criollo.