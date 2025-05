Leyenda de Colo Colo apunta a la dirigencia y realiza duro análisis tras la derrota ante Fortaleza

Colo Colo no lo ha pasado bien en las últimas semanas, tanto en el plano local como internacional, tanto a nivel deportivo como dirigencial.

A nivel local sufrió una histórica derrota ante el recién ascendido Deportes Limache y en el plano internacional fue sancionado duramente por la Conmebol por los hechos producidos en su estadio en el partido frente a Fortaleza. A eso hay que sumarle que en el duelo ante los brasileños en calidad de visitante sufrió una goleada de 4-0, resultado que los deja muy complicados en su intento por alcanzar la ronda de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Tras la desastrosa noche vivida en Brasil, no son pocos los que piden que rueden cabezas en el Monumental, pero también son otros los que ven las cosas con más calma y, a la distancia, hacen un análisis del complejo momento que vive el cuadro popular en esta temporada en la que habían tremendas expectativas por se el Centenario del club.

Terminó el partido



El Cacique cayó contra Fortaleza por la Copa CONMEBOL LIBERTADORES#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/n7Rebo9u30 — Colo-Colo (@ColoColo) May 7, 2025

Ricardo Dabrowski apunta a la falta de armonía como clave de este mal momento

En conversación con AlAireLibre el exdelantero de Colo Colo Ricardo Mariano Dabrowski hizo un análisis respecto al momento que atraviesa el Cacique, cuadro con el que fue campeón de la Copa Libertadores de América en 1991.

El espigado delantero cree que el mal ambiente y poca cohesión que existe al interior de Colo Colo le está pasando la cuenta justo en este año tan importante para la institución.

“Colo Colo a diferencia de otros clubes es muy sensible cuando no hay armonía en su conjunto, quiero decir entre los tres estamentos del club: jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Lamentablemente la parte dirigencial, que es Blanco y Negro, es muy impersonal, no se involucran y ven la parte del negocio. Ellos tienen una visión netamente empresarial, es decir, yo te contrato, tienes que rendir y lo demás no importa; y en Colo Colo eso se resiente porque Colo Colo es un club especial, es el más popular y representa al pueblo y eso atenta contra los resultados”, declaró.

“El jugador que viene de afuera ve que a la parte directiva le da lo mismo y eso se transmite, se percibe y no se crea esa empatía. Por ejemplo, Vidal que viene de otra época se juega la vida en los partidos y sale a poner el pecho y deja el alma en la cancha. Pero también ha pasado que se han ido jugadores que besaban el escudo y a los 10 partidos les salía una oferta mejor y se iban. Eso es lo impersonal y genera que no exista compromiso. Lamentablemente es así y tiene incidencia en los resultados, no hay duda”, agregó.

Dabrowski, además, señala que el haber generado un plantel “millonario” por parte de la dirigencia no garantiza resultados, ya que hay muchos jugadores que llegan con un gran cartel a Colo Colo, pero que finalmente no logran cumplir con las expectativas no solo por sus propias capacidades, sino que porque todo lo externo lo va sacando del foco que es rendir dentro del campo de juego.

“Este año se generaron grandes expectativas, se armó un plantel potente, con buenos nombres, pero después hay que jugar”,reconoció.

“Hay jugadores a los que les pesa más la camiseta y a otros menos, pero la realidad es que el juego de Colo Colo no ha sido bueno. Hay una realidad y el jugador ve que los directivos se pelean, se agarran a combos, el hincha percibe que eso es normal y después todo lo que pasó en el estadio en el partido con Fortaleza en dónde rompieron los vidrios, robaron en los camarines. Toda esa negatividad influye, hay clubes en los que no pasa nada porque son clubes chicos, pero en clubes como Colo Colo, por lo que representan, lamentablemente todo lo que es un mal ambiente externo, eso después se transmite en la cancha”, dijo.

Colo Colo perdió grandes chances ante Fortaleza

Respecto al partido disputado en Brasil, el “Polaco” reconoció que el Cacique no hizo un buen partido y que los errores dejan a los albos muy complicado en su lucha por obtener la clasificación a octavos de final.

“Fue un muy mal partido de Colo Colo y Fortaleza, sin haber tenido anteriormente buenas actuaciones y con el resultado del primer tiempo (3-0), aprovechó para quedarse con el partido con tranquilidad. Los goles, además, fueron por errores. Nunca será positivo tener un resultado como éste ya que con esto Colo Colo perdió grandes chances de pasar a la otra fase, pero esto es fútbol y quedan dos partidos, habrá que ver matemáticamente las posibilidades”, admitió.

“Creo que Colo Colo no ha logrado hasta el momento un gran rendimiento, ya sea colectivamente ni individualmente. A veces las individualidades pueden salvar al equipo o viceversa, ya que a veces cuando una individualidad no ha estado funcionando bien, pero es el equipo el que colectivamente lo cubre. En este caso no ha sido así, no ha andado bien Colo Colo en los últimos partidos tanto en lo individual como lo colectivo y esa es una realidad inexorable”, agregó.

Respecto al bajo nivel que han mostrado Javier Correa y Salomón Rodríguez, Dabrowski apunta a que colectivamente el equipo tampoco ha funcionado y que al jugador extranjero siempre se le exige el doble.

“Los delanteros dependen mucho de los equipos. De acuerdo a las expectativas que se generaron, lo que se esperaba era mucho más de ellos. Hasta el momento no ha sido así. Siempre en Colo Colo la exigencia es máxima, entonces cuando se es extranjero se le pide más, es una realidad de toda la vida. En los equipos grandes la exigencia es máxima y si no se logran los objetivos o no se tiene un rendimiento acorde a lo que es Colo Colo siempre existirán las críticas”, cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo vuelve a jugar este sábado 10 de mayo cuando enfrente a Deportes Limache por la Copa Chile. El partido se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.