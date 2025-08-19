Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Arturo Vidal

¿Se pierde el Superclásico? El CASTIGO que recibió Arturo Vidal por acusar "robo" de un árbitro

Arturo Vidal conoció su castigo tras su episodio en el estadio Sausalito.

Luís Felipe Labrín
Arturo Vidal conoció su castigo por parte del Tribunal de Disciplina, luego de acusar de "robo" al árbitro Felipe González en el duelo de Colo Colo ante Everton, disputado hace algunas semanas en Viña del Mar.

"Nos han cagado todo el año", añadió en aquella ocasión el King, después de un penal al último minuto que significó el empate de los Oro y Cielo ante los Albos en el estadio Sausalito.

El castigo que recibió Arturo Vidal en Colo Colo

Arturo Vidal recibió una fecha de castigo, por lo tanto se pierde el duelo ante Palestino a disputarse este viernes 22 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

¿Arturo Vidal se pierde el Superclásico?

No. Arturo Vidal no se pierde el Superclásico: apenas recibió una fecha de castigo y el partido de Colo Colo vs U de Chile en el estadio Monumental se juega en dos fechas más: el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas.

¿Qué partido se pierde Arturo Vidal en Colo Colo?

Arturo Vidal no estará en el duelo de Colo Colo ante Palestino, a jugarse este viernes 22 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

¿Por qué fue castigado Arturo Vidal?

Vidal fue castigado por acusar de "robo" al juez Felipe González en el túnel del estadio Sausalito de Viña del Mar: lo hizo pese a no jugar el partido y la razón fue un penal que le cobraron al último minuto a Colo Colo.

¿Quién puede reemplazar a Arturo Vidal en Colo Colo?

Si nos basamos en el último partido de Colo Colo ante U. Católica, el nombre más lógico para reemplazar a Arturo Vidal es Claudio Aquino, ya que en ese duelo el King jugó de "10".

El mediocampo del Cacique debiera quedar conformado por: Víctor Felipe Méndez, Vicente Pizarro y Aquino.

