"Está preparada": Campeón de la Sudamericana enciende la ilusión de U de Chile

Universidad de Chile tiene todo listo para ir en busca de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los azules visitarán a Independiente en uno de sus duelos más importantes de la temporada y llegan con la ventaja por la cuenta mínima que obtuvieron en el Estadio Nacional hace una semana.

Al frente estará el siempre complicado equipo de Avellaneda, que si bien no llega de la mejor forma, buscará lavar sus heridas ante los universitarios. Uno que conoce muy bien este tipo de partidos es Marcos González, histórico defensor que fue clave en la obtención de aquel recordado título continental de la U en 2011.

El 'Lobo del Aire' conversó con Al Aire Libre y palpitó lo que será el trascendental encuentro frente al Rojo, el cual anticipa que puede ser un punto de inflexión en la campaña de los laicos en el certamen internacional.

🔵 Marcos González ve fuerte a U de Chile

Si bien Universidad de Chile recibió un duro golpe el pasado fin de semana tras caer ante Audax Italiano, Marcos González aseguró ver bien al plantel. “El equipo se ve bien. Más allá de la derrota del fin de semana, la U viene haciendo buenas presentaciones internacionales, así que esperemos que esta no sea la excepción. Jugar con un equipo argentino, independiente del lugar en la tabla que esté, siempre es difícil para los equipos chilenos”, señaló el exzaguero.

“Estos son partidos que hay que dar vuelta la página rápidamente y la U lo tiene claro. Entiende que cada partido tiene su propio desempeño y que el partido que viene siempre es el más importante. En el partido con Audax el resultado no fue el que se esperaba, pero ahora viene otro partido igual de importante y se intenta siempre mejorar lo que se hace mal, así que la U está preparada para dar vuelta la página y enfrentar este partido como lo ha hecho en las copas internacionales este año”, agregó.

🏆 Independiente puede ser el punto de inflexión para U de Chile

Por otra parte, González cree que de sortear con éxito la llave frente a la escuadra de Avellaneda, Universidad de Chile podría tener un punto de inflexión importante en la Copa Sudamericana. “Pasaría uno de los rivales más difíciles que va quedando. Un rival argentino siempre es complicado y más Independiente que tiene una historia copera tremenda. Entonces ya se perfilaría y el resto del continente te mira de otra manera, entonces es un partido muy importante para la U”, indicó.

“Si logra pasar esta llave sería un golpe de confianza tremendo por lo que significa Independiente, por el ritmo que tiene, por lo que significa ir a jugar a Argentina y si es que logras pasar de visita es un golpe anímico tremendo. No solamente para el equipo, sino que también para el resto de Sudamérica que está mirando, empezarían a perfilar a la U de otra manera”, añadió.

Por último, el 'Lobo del Aire' cree que los universitarios no deben descuidar el Campeonato Nacional aunque sigan avanzando en la Sudamericana. "La U tene plantel, tiene jugadores como para hacer dos o dos equipos y medio. Yo no tengo duda que tiene plantel para ir alternando jugadores y hacer frente a los dos torneos. Coquimbo le ha sacado una pequeña diferencia, pero aún quedan 30 puntos por disputar, así que yo creo que ni Coquimbo está celebrando ni la U está derrotada", sentenció.

📆 ¿Cuándo juegan Independiente vs U de Chile?

Universidad de Chile volverá a la cancha este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas cuando visite a Independiente por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.

Fecha: Miércoles 20 de agosto

Hora: 20:30

Estadio: Libertadores de América (Avellaneda, Argentina)

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

