Colo Colo pone condiciones para dejar partir a Alan Saldivia a la MLS

El martes fue un día decisivo en el Estadio Monumental. Mientras la dirigencia de Blanco y Negro confirmaba oficialmente la salida de Jorge Almirón como técnico de Colo Colo, paralelamente se analizaba otra decisión importante: la oferta del Houston Dynamo de la MLS por Alan Saldivia.

El zaguero puede estar viviendo sus últimas horas como jugador del Cacique después de que Aníbal Mosa revelara los detalles de una negociación que tiene todo para concretarse, aunque con condiciones. La dirigencia de Blanco y Negro aprobó la venta del defensor central, pero no quedó conforme con los montos propuestos por el equipo norteamericano.

💰 La oferta desde la MLS por Alan Saldivia

La oferta desde la Major League Soccer (MLS) es de Houston Dynamo, elencó que presentó un ofrecimiento formal por Alan Saldivia que incluye un préstamo inicial de 300 mil dólares más una opción de compra de 1,7 millones de la divisa norteamericana.

Sin embargo, el mercado de fichajes de la Major League Soccer cierra este jueves, lo que genera presión para que ambas partes lleguen rápidamente a un acuerdo. Quedan menos de 48 horas para cerrar la operación del zaguero uruguayo.

📋 En Colo Colo se abren a su partida, pero con condiciones

El presidente de Blanco y Negro fue claro al explicar la posición del club tras la reunión de directorio. Aníbal Mosa confirmó que recibieron la propuesta de Houston Dynamo pero que no los convenció completamente, por lo que enviaron una contraoferta. "Recibimos una propuesta por Alan Saldivia del Houston que fue exhibida y no nos satisfizo completamente. Hicimos una contrapropuesta", dijo el mandamás del Cacique.

"Respondimos en este momento, deben estar con el representante de Alan para darle la contrapropuesta que aprobó el directorio. Si la aprueba el Houston, deberían hacer el traspaso. Estamos dispuestos a que parta con las condiciones que fijó el directorio", completó Mosa.

📊 Los números de Alan Saldivia en Colo Colo

Desde su arribo a Colo Colo en 2023, Alan Saldivia ha disputado un total de 94 partidos, en los cuales no ha logrado convertir goles, pero sí ha aportado 3 asistencias. Además, ha conquistado un Campeonato Nacional, una Copa Chile y una Supercopa del fútbol chileno.

94 partidos jugados

0 goles

3 asistencias

7.887 minutos jugados

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha el próximo sábado 23 de agosto en horario por confirmar cuando visite a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Fecha: Sábado 23 de agosto

Hora: Por confirmar

Estadio: Municipal de La Cisterna

