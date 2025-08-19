Los números de Hugo González y Luis Pérez en sus anteriores interinatos en Colo Colo

Hugo González y Luis Pérez fueron elegidos como los entrenadores interinos de Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón, mientras se espera la llegada de un nuevo estratega, lo que ocurrirá como máximo en las próximas tres semanas, como indicó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

📊 Los números de Hugo González en anteriores interinatos en Colo Colo

Hugo González dirigió 12 partidos al mando de Colo Colo. Registra 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas, con un rendimiento del 41,67 por ciento.

Partidos: 12

Triunfos: 4

Empates: 3

Derrotas: 5

📈 Los números de Luis Pérez en Colo Colo

Luis Pérez acumula 16 partidos dirigidos en diferentes períodos como técnico interino del equipo popular. Sus números muestran 8 triunfos, 4 empates y 4 derrotas, con un rendimiento del 58,33 por ciento.

Partidos: 16

Triunfos: 8

Empates: 4

Derrotas: 4

🏆 ¿Por qué Colo Colo confía en la dupla de Hugo González y Luis Pérez?

Ambos técnicos conocen profundamente la institución alba. Tanto Hugo González como Luis Pérez llevan gran tiempo en las divisiones inferiores y han tenido la experiencia de otros interinatos.

De hecho, González es el "padre futbolístico" de Arturo Vidal, según el propio jugador lo ha dicho, por lo que tiene gran llegada por ese lado.

Como jugadores ambos fueron referentes en Colo Colo: Pérez estuvo menos tiempo, pero dejó mayor huella, ya que anotó un doblete en la final de la Copa Libertadores 1991, que fue victoria por 3-0 ante Olimpia y el único título del club y del fútbol chileno en ese torneo.

