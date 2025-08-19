Sin Tito Tapia: esta es la dupla que asumirá el interinato de Colo Colo

Colo Colo continúa viviendo horas agitadas tras la inminente salida de Jorge Almirón. Blanco y Negro llegó a acuerdo con el técnico trasandino, y a la espera de la comunicación oficial sobre su partida, la concesionaria también definió el cuerpo técnico interino que asumirá de cara a los próximos desafíos del Cacique.

Si bien todo apuntaba que sería Héctor "Tito" Tapia quien asumuría de manera temporal, lo cierto es que Blanco y Negro decidió apostar por una fórmula conocida en Macul.

⚽ ¿Cuál será la dupla que asumirá el interinato en Colo Colo?

Según información de Radio ADN, Hugo González y Luis Pérez serán los encargados de tomar el mando del primer equipo hasta el partido con Universidad de Chile. Ambos exjugadores del Cacique, ya han cumplido este rol anteriormente y deberán comandar al equipo albo durante las próximas semanas.

El debut de la dupla técnica será este viernes en el duelo de Colo Colo ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna por la fecha 21 del Campeonato Nacional.

🤔 La experiencia de Hugo González y Luis Pérez al mando de Colo Colo

Hugo González fue técnico interino en 2013 tras la salida de Omar Labruna durante el Torneo de Transición. Posteriormente en 2016, después de la renuncia de José Luis Sierra.

Luis Pérez, en tanto, ha cumplido el rol de técnico interino en tres ocasiones: dos de ellas en 2011 y una el 2012. En febrero de 2011 asumió tras la salida de Diego Cagna quien renunció después de la goleada 5-1 ante Universidad de Concepción. En agosto de ese mismo año, después del despido del Tolo Gallego nuevamente le tocó asumir.

El último interinato de Pérez fue en abril de 2012 después de la salida de Ivo Basay. De hecho, ese último periodo del campeón de América, trae muy malos recuerdos para los hinchas albos, ya que fue el recordado 5-0 en que Colo Colo fue humillado por Universidad de Chile.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

