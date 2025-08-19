Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
El doloroso adiós de Brayan Cortés en la Libertadores: derrota en la agonía

Brayan Cortés sufrió en los 94 minutos y se va de la Libertadores.

Foto: Peñarol El doloroso adiós de Brayan Cortés en la Libertadores: derrota en la agonía
Luís Felipe Labrín
Brayan Cortés vio frustrado su sueño de la Copa Libertadores en los descuentos, con una agónica derrota de 3-1 ante Racing (3-2 en el global) en el Cilindro de Avellaneda, quedando en el camino en los octavos de final del toneo.

En la Academia jugó un partidazo el también chileno Gabriel Arias, pero vivió una incómoda situación en el final del partido: fue reemplazado por el arquero Facundo Cambeses, con la idea de que este último estuviera para los penales, lo que al final no ocurrió, generando molestia en Arias.

Los goles de Racing - Peñarol

Racing se puso rápidamente en ventaja con un gol de Adrián "Maravilla" Martínez en los 7 minutos, aunque después en los 15' llegó el empate de Nahuel Herrera en los 15'.

Todo se mantuvo muy parejo hasta bien entrado el partido, pero sobre el final reaccionó la Academia y ganó la serie: Martínez repitió con un polémico penal en los 83' y en los descuentos se definió todo con un cabezazo de Franco Pardo en los 90+4'.

¿Qué viene para Brayan Cortés?

Después de esto, Vrayan Cortés y Peñarol deben sacudirse rápidamente y jugar el fin de semana por la liga uruguaya: el duelo será ante River Plate el domingo 24 de agosto a las 17:00 horas.

Resumen de Racing - Peñarol

Estadísticas de Racing - Peñarol

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Chilenos en el exterior #Copa Libertadores

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
