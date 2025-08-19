Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
La inédita sanción que marcó el partido de Brayan Cortés en Copa Libertadores

Brayan Cortés fue titular en el partidazo Racing-Peñarol.

La inédita sanción que marcó el partido de Brayan Cortés en Copa Libertadores
Luís Felipe Labrín
Brayan Cortés disputa un vibrante duelo junto a Peñarol: el arquero ex Colo Colo enfrenta el duelo ante Racing en Argentina, en busca del pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La insólita situación que vivió Brayan Cortés en el Racing - Peñarol

Se jugaban los primeros minutos del segundo tiempo y en una acción en que Brayan Cortés controló el balón con sus manos el cobraron la "regla de los 8 segundos", por lo que el árbitro Wilmar Roldán cobró tiro de esquina.

¿En qué consiste la regla de los 8 segundos en el fútbol?

Los arqueros solo pueden quedarse con la pelota durante 8 segundos en sus manos si es que la pelota está en juego. Si se quedan más tiempo con el balón, se cobra tiro de esquina a favor del equipo contrario.

¿Cómo ha jugado Brayan Cortés el Racing - Peñarol?

Brayan Cortés ha tenido un buen rendimiento en el duelo de Racing - Peñarol en la Copa Libertadores. Si bien no ha tenido una gran tapada, sí se ha mostrado sólido a la hora de participar en el juego.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
