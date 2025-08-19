La inédita sanción que marcó el partido de Brayan Cortés en Copa Libertadores

Brayan Cortés disputa un vibrante duelo junto a Peñarol: el arquero ex Colo Colo enfrenta el duelo ante Racing en Argentina, en busca del pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La insólita situación que vivió Brayan Cortés en el Racing - Peñarol

Se jugaban los primeros minutos del segundo tiempo y en una acción en que Brayan Cortés controló el balón con sus manos el cobraron la "regla de los 8 segundos", por lo que el árbitro Wilmar Roldán cobró tiro de esquina.

¿En qué consiste la regla de los 8 segundos en el fútbol?

Los arqueros solo pueden quedarse con la pelota durante 8 segundos en sus manos si es que la pelota está en juego. Si se quedan más tiempo con el balón, se cobra tiro de esquina a favor del equipo contrario.

¿Cómo ha jugado Brayan Cortés el Racing - Peñarol?

Brayan Cortés ha tenido un buen rendimiento en el duelo de Racing - Peñarol en la Copa Libertadores. Si bien no ha tenido una gran tapada, sí se ha mostrado sólido a la hora de participar en el juego.

¿Dónde saber más de Brayan Cortés?

Para saber más de Brayan Cortés debes acceder a nuestro sitio Al Aire Libre.