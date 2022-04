Plantel femenino de S. Wanderers inició paro indefinido en busca de mejorías en condiciones

El plantel femenino de Santiago Wanderers inició un paro indefinido de sus funciones en busca de que el club de la Región de Valparaíso mejore sus condiciones laborales en el corto plazo.

Las futbolistas expresaron mediante un comunicado: "En octubre de 2021, como plantel realzamos un petitorio con diferentes puntos que buscaban mejorar las condiciones en las que nos encontrábamos, entre ellas: lugar de entrenamiento, cantidad de entrenamientos semanales, indumentaria deportiva, pagos de locomoción, entre muchas otras solicitudes de carácter básico para el nivel 'profesional' que se nos cataloga. Este fue respondido por la dirigencia, comprometiéndose con soluciones y exigiéndonos a la vez puntos como: ser locales en Mantagua, no en el estadio, e inscribir solo a 28 jugadoras, por falta de presupuesto".

"Nos invade una desmotivación inmensa y ganas de botar lo poco y nada que hemos conseguido con esfuerzo y demostrando que lo merecemos, aunque no deberíamos. Nos mantiene en este desafío el grupo que hemos formado y el amor que tenemos por el fútbol, pero el esfuerzo y dedicación que ponemos en cada uno de los entrenamientos no está siendo retribuido de manera justa", siguió en la misma línea.

"Necesitamos con urgencia apoyo económico para poder asistir a los entrenamientos, indumentaria, canchas en buen estado, camarines y duchas con agua caliente, profesionales capacitados en diferentes áreas, como nutrición, coordinación, psicología, etcétera... Seguro médico, que responda oportunamente a nuestras lesiones, implementos deportivos y kinésicos y otros elementos que son fundamentales", añadió.

"Creemos que seguir aguantando estas situaciones en silencio no aporta al camino de la profesionalización por el que tanto se ha luchado, ya que paralelamente a conseguir contratos profesionales, debemos luchar por dignificar la práctica y fomentar el fútbol femenino desde todas sus aristas, es por esto que nosotras no podemos y decidimos no seguir conformándonos con el mínimo, sin exigir lo que realmente corresponde", cerró.

En el plantel masculino también hubo una disminución del presupuesto desde la temporada 2021, que los llevó a descender a la Primera B, categoría en la que actualmente militan en el último puesto y con su técnico Jorge Garcés despedido recientemente.