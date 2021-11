Ronnie Fernández: La dirigencia decidió competir con jugadores con vigencia de contrato para 2022

El delantero de Santiago Wanderers Ronnie Fernández, que regresó a mitad de año al club para intentar salvar del descenso al equipo de Valparaíso lamentó la decisión de la dirigencia de utilizar juveniles en lo que queda de torneo por la inminente pérdida de categoría.

"Nosotros como jugadores del plantel Santiago Wanderers 2021, queremos declarar que nuestras intención ha sido y será terminar este año de la mejor manera en lo deportivo y profesional. Independiente de los resultados creemos que por respeto a la institución, nuestras familias, compañeros de profesión y a nuestra hinchada, debemos defender los colores con lo mejor y con todo lo que tengamos", señaló el delantero en su cuenta presonal de Instagram.

"La gerencia del club ha decidido y nos a comunicado el interés de competir con jugadores que tengan vigencia de contrato el próximo año situación que no compartimos, por lo anterior expuesto en relación al respeto a los colores y nuestros compañeros de profesión. Sin otro particular esperamos nuestras palabras sean claras no se mal interpretadas y sean aclaratorias. Nos tiraron la micro por el barranco", agregó.

Santiago Wanderers jugará este martes como visita an te Curicó Unido por la jornada número 31 del Campeonato Nacional, en caso de no ganar consumara su descenso a la Primera B.

