S. Wanderers vs Everton: Un clásico de siempre que ahora vive un duro round fuera de la cancha

Durante los meses de septiembre y octubre, Chile será el epicentro del fútbol a nivel planetario en la categoría sub 20, dado que cobijará el Mundial de la categoría, mismo que obligará a cerrar temporalmente los recintos que precisen arreglos, y uno de ellos es el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Esta situación trae aparejado un problema para Santiago Wanderers que tiene que buscar un recinto para actuar de local desde ahora, ya que el cotejo que el lunes le ganó por 1-0 a Colo Colo fue el último que pudo disputar previo a las obras a las que será sometido el recinto, históricamente conocido como Playa Ancha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Wanderers y Everton viven una nueva disputa

Una de las alternativas que manejaron los Caturros para ser local fue el estadio Sausalito, algo que históricamente sucedió, ya que cuando Wanderers o Everton tenía problemas para ser anfitriones recurrían a de su eterno rival, dada la cercanía ente Valparaíso y Viña del Mar, pero que en esta oportunidad encontró un rotundo no por respuesta.

El entrenador de los valpinos, Héctor Robles, se molestó y lo manifiesto en una entrevista con UCV Radio: “no sé por qué Wanderers no puede jugar en Sausalito que es el estadio y la ciudad más cercana que tenemos con Valparaíso, porque cuando Playa Ancha estuvo disponible, Everton fue a jugar allá, al igual que Coquimbo y otros equipos”.

Desde Everton, Cristian Castro, presidente corporativo, explicó en el Mercurio de Valparaíso por qué tomaron esta decisión “el mal comportamiento de sus hinchas dentro y fuera”, lo cual fue corroborado por lo informes policiales y de la Delegación Presidencial.

Wanderers sumó otra negativa

Además de la negativa para jugar en la Ciudad Jardín el estadio Nicolás Chahuán de La Calera también le fue negado al decano de nuestro fútbol, lo que molestó a Robles: “me da rabia. Que alguien me explique por qué no podemos jugar en La Calera pero sí en Quillota. Si alguien tiene la respuesta, me gustaría escucharla”, remató el adiestrador de Wanderers, que por ahora tiene como única solución trasladarse con su equipo varios kilómetros al Lucio Fariña, y no cruzar simplemente a Viña del Mar, que les queda al lado.