Sebastián Ubilla interpuso una demanda laboral contra Santiago Wanderers

El ex delantero de Santiago Wanderers Sebastián Ubilla, recientemente fichado por O'Higgins de Rancagua, interpuso una millonaria demanda laboral contra el elenco caturro debido a los polémicos hechos que se dieron sobre el final del Campeonato Nacional 2021.

De acuerdo a lo publicado por El Mercurio de Valparaíso, el jugador pide una indemnización de casi 285 millones de pesos luego de que la dirigencia le exigiera al entonces técnico, Emiliano Astorga, no hacerlo jugar para que no cumpliera con el 50 por ciento de los minutos disputados y así evitar su renovación automática para 2022.

"Se exige el pago de una indemnización de perjuicios de lucro cesante por el doloso incumplimiento contractual de la demandada, equivalente a todas las remuneraciones del actor que hubiera tenido derecho de haberse renovado el contrato automáticamente", se detalla en el documento mostrado por el citado medio.

Desde el cuadro caturro se defendieron y se mostraron confiados en ganar el juicio al futbolista tal como lo dejó ver Caros Toro, abogado y director de la institución.

"Vamos a defendernos como sea, porque tenemos toda la razón. El contrato terminó por expiración del plazo estipulado, era un contrato a un que no se renovó no más, esa es toda la diferencia de opinión. Él cree que se renovó y nosotros creemos que no se renovó", expresó.

"Ubilla cumplió menos del 50 por ciento de los minutos y no está en posibilidad de renovar un contrato que no cumplió una de las cláusulas. Un jugador que juega menos del 50 por ciento no está apto para jugar fútbol profesional", añadió.