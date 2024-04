Se queda: Manuel Pellegrini confirma su continuidad en el Betis

No han sido días fáciles para Manuel Pellegrini en el Betis. El entrenador chileno suma cuatro derrotas consecutivas en La Liga y esta mañana tuvo que salir a desmentir los rumores que lo ligaban a AS Roma como nuevo entrenador. El diario Il Messaggero publicó información sobre una supuesta reunión del "Ingeniero" con dirigentes del equipo romano durante la semana pasada.

En la conferencia de prensa previa al partido del Betis frente al Celta de Vigo, Pellegrini respondió a las consultas sobre su continuidad en Sevilla: "Vi la noticia de la Roma. Bastante mala, por todos los sitios. No fui a ningún partido, fui con mis familiares a la ciudad. Fue de un día para otro, no pasó nada más. No sé de dónde salió eso. Me gusta cumplir mis contratos, estoy muy contento aquí", señaló el DT nacional.

El chileno agregó que "si durante cuatro años hemos sido regulares, no se puede tirar todo el proceso si en un mes perdemos cuatro partidos. Debemos tener la tranquilidad necesaria. No creo que haya intraquilidad ni dentro del club ni en lo personal. Después hay que vender, hay todo tipo de opiniones, pero lo de afuera es algo aparte", sentenció el adiestrador.

¿Claudio Bravo será titular?

Continuando con la conferencia, Pellegrini tuvo palabras para la titularidad Bravo en la portería: "Voy a dar una opinión tocando el nombre de Claudio Bravo, pero que sirve para todos los que han tenido una trayectoria como la suya. Claudio, por su capacidad, su currículum, por lo que es, siempre se merece oportunidades. Uno como técnico tiene que ver lo que favorece más al equipo y no a cada jugador individualmente".

"Le tengo una gran estima a Claudio, nos aporta mucho jugando o no. Le tocó un año muy complicado porque tuvo muchas lesiones que no le permitieron tener la regularidad que necesitan todos los jugadores de fútbol y ahora está entrenando bien", añadió.

También el "Ingeniero" comentó las esperanzas de ir a la UEFA Champions League con los béticos, aunque para la próxima temporada está difícil: "Para nosotros sería una gran ilusión y tenemos siempre la ambición de poder lograrlo. Después hay una realidad que a uno lo devuelve a donde puede, pero lo vamos a seguir intentando como lo hemos hecho desde que estoy aquí. Cuando llegué, decir que nos clasificaríamos tres años seguidos para Europa habría sonado raro, pero la ilusión la vamos a seguir alimentando aunque después se nos vuelva en contra por distintos motivos".

Finalmente, palpitó el duelo ante Celta: "Yo creo que el ideal de mentalidad es que cada partido sea una final independientemente de cuándo se juegue porque las cosas se consiguen por un punto. A lo mejor a la segunda fecha no se le da importancia y es la misma que en la número 33. No sacamos nada ganando mañana si no vamos a ganar el partido siguiente. Así que vamos a entrar con la mentalidad de intentar sumar tres puntos, como cada año desde que estoy aquí, y veremos a final de temporada hasta dónde nos permitió llegar para hacer los análisis correspondientes en el momento correspondiente".

El duelo de Betis ante los "Celestes" se jugará este viernes a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio "Benito Villamarín".