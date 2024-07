Ángel Di María reveló la brutal amenaza que recibió ante su intento de volver a Rosario Central

El futuro de Ángel Di María a nivel de clubes era una incógnita tras proclamarse bicampeón de América con Argentina, y si bien el experimentado jugador terminó renovando por Benfica y desistiendo de volver a su país, reveló un potente motivo que llevó a aquella decisión.

Conocida es la grave situación que involucró al Fideo en marzo pasado, cuando una balacera perpetrada por sicarios en el complejo Funes Hills Miraflores, donde suele hospedarse de visita en su país, lo alertó de no regresar para volver a vestir la camiseta de Rosario Central, club en el que dio sus primeros pasos.

Pero, este martes en entrevista con Canal 3 fue que Di María dio nuevos detalles respecto a una situación de la que sus familiares en territorio argentino no quisieron denunciar a la policía ni las autoridades a cargo de la seguridad, y que le dejó una razonable sensación de temor.

La hija de Di María estuvo en medio de la amenaza de sicarios argentinos

A lo de la cabeza de chancho con una bala incrustada que fue dejada en la casa de la hermana de Di María, también hubo un mensaje escrito en un papel que tenía una grave amenaza dirigida hacia la hija mayor del experimentado futbolista.

"Si vuelves la próxima (cabeza) que recibas es la de tu hija. No vengas. Hace caso, nosotros no tiramos papelitos. Tiramos tiros y muertos. Ni Pullaro (gobernador de la provincia de Santa Fe) te salva. Pullaro-Bullrich...Levanten el circo y vayanse", señalaba la nota que le dejaron sicarios argentinos a los familiares del delantero.

Di María aseguró que las amenazas frenaron su vuelta a Rosario Central

Sobre lo revelado, el también campeón del mundo en Qatar 2022 señaló que: "Siempre quise y el sueño de siempre es querer volver a poder jugar en Central y retirarme con esta camiseta. Y es más que obvio que voy a seguir diciéndolo cada vez que me pregunten porque es lo que siento y siempre soñé. Era el momento justo después de decirle adiós a la Selección, pero no se dio".

"A veces todo parece muy lindo hasta que pasan cosas como las que me pasaron a mí y a mi familia. Y me siento mal por no poder cumplir ese sueño. Era algo que deseaba mucho, pero las amenazas fueron más fuertes", sentenció Di María al respecto.