Argentina y Uruguay igualaron en vibrante clásico del Río de la Plata celebrado en Israel

Argentina y Uruguay protagonizaron un vibrante empate 2-2 en el clásico del Río de La Plata, celebrado este lunes en el Estadio Bloomfield en Tel-Aviv, Israel, en amistoso por fecha FIFA.

Este duelo cerró el año de ambas selecciones, que se preparan para las Clasificatorias mundialistas que arrancarán en marzo de 2020.

Los trasandinos, tal como hicieron en el triunfo ante Brasil el viernes pasado, trataron de dominar la posesión para controlar el juego y tratar de anular la estrategia de Uruguay, que apostó nuevamente por las transiciones rápidas y el contragolpe, con Luis Suárez y Edinson Cavani como referentes de ataque.

La apertura de la cuenta se gestó aprovechando las desatenciones defensivas de Argentina, incapaz de detener a la sociedad charrúa, con Cavani llevándose los abrazos tras la asistencia de Suárez (34').

Tras el gol, la Albiceleste salió en busca del empate y estuvo cerca de conseguirlo. Primero, con un gol anulado a Paulo Dybala por una mano en la jugada previa, y después con un tiro libre de Lionel Messi, contenido por el portero Martín Campaña.

En la segunda parte, Argentina continuó con su plan por la vía de la posesión, asedió a Uruguay y logró el empate con un gol fabricado en pelota parada: centro de Messi y cabezazo de Sergio Agüero (63').

La alegría trasandina por la igualdad sólo duro cinco minutos, tras un golazo de Luis Suárez, con tiro libre directo, para devolver la ventaja a Uruguay (68').

Pese al golpe, los pupilos de Lionel Scaloni no se rindieron, insistieron y tuvieron su recompensa en el último suspiro, con un penal tras mano de Martín Cáceres en el área. Messi asumió la responsabilidad y firmó el empate definitivo (90+1').

