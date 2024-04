La decisión de Enzo Fernández que pone en alerta a la Roja de Gareca

Enzo Fernández anunció que tomó la decisión de operarse para llegar en óptimas condiciones a la Copa América. El volante del Chelsea sufre una hernia inguinal que lo aqueja desde el año pasado y pasará por el quirófano en las próximas horas.

La noticia que alertó al cuerpo técnico y médico de la selección Argentina, tiene que ver con el tiempo de recuperación del jugador de 23 años. Sin embargo, los especialistas aseguran que en menos de siete días podría estar trotando para comenzar su rehabilitación.

La Roja sigue de cerca la información de la cirugía del mediocampista, porque además de ser un jugador importante para el plantel de Lionel Scaloni, el equipo de Ricardo Gareca se enfrentará a la albiceleste el 25 de junio y el DT ya está trabajando para los encuentros en Estados Unidos.

El pasado 10 de abril, Fernández concedió una entrevista donde realizó una autocrítica sobre su rendimiento y comentó que "estoy intentando llegar a la versión de mí que se vio en el Mundial. Quiero sentirme como aquel Enzo que jugaba en la Copa".

El propio jugador y el cuerpo técnico de los trasandinos esperan que Fernández pueda llegar en buenas condiciones a la Copa América, ya que jugarán el partido inaugural del torneo ante Canadá el 20 de junio a las 20:00 horas (00:00 GMT) de Chile.

