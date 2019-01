César Luis Menotti: "Quiero una selección Argentina que ensaye todo lo que pueda"

César Luis Menotti dijo este viernes en su presentación como director de selecciones nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que su objetivo es "ayudar al entrenador" Lionel Scaloni y lograr que la Albiceleste se entrene y ensaye "todo lo que pueda".

Menotti, de 80 años y campeón mundial con la selección Argentina de mayores en 1978 y con la sub 20 en 1979, afirmó que su trabajo será "ayudar al entrenador en todo lo que pueda, pero la figura del entrenador está por encima de todo. Yo estoy para acompañarlo y ayudarlo a que cometa la menor cantidad de errores posibles", dijo.

"Argentina es un país que tiene muy buenos jugadores y que está buscando un equipo. Los equipos se construyen como una orquesta, con buenos músicos pero también con muchos ensayos", fue la analogía del "Flaco".

"Yo quiero una selección que se entrene, que ensaye todo lo que pueda. Intentaré convencer a los entrenadores de los clubes, mi intención es esa", añadió en su discurso de presentación.

Para Menotti es importante que los argentinos vuelvan a "identificarse" con la selección porque, a su criterio, "se ha debilitado esa relación".

También se refirió a Lionel Messi, a quien definió como "el mejor del mundo", y dijo que no tiene "ninguna duda" de que "estará" de vuelta en la selección cuando Scaloni lo convoque.

No obstante, le quitó toda presión al astro de Barcelona: "No tengo ninguna duda de que Messi estará, pero no quiero fortificar esa idea de creer que si viene Messi estamos salvados. Si ven la selección del 86, verán que había un equipo detrás de Maradona. Intentar jugar mejor que el otro es una obligación".

Finalmente, remarcó que "la selección es un lugar serio. Si la manoseamos nosotros, no le echemos la culpa a los jugadores".