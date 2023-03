Emiliano "Dibu" Martínez: Emociona que los niños quieran usar mi camiseta

A casi tres meses de ganar la Copa del Mundo y en vísperas de enfrentar en un amistoso a Panamá, Emiliano "Dibu" Martínez, arquero de la selección argentina, repasó sus sensaciones respecto a la admiración de los fanáticos hacia su figura.

"Siento el cariño de la gente y también veo a los chicos en sus cumpleaños, haciendo el festejo... el baile ese o con banderitas en la cabeza. La verdad me emociona que los chicos quieran usar mi camiseta", indicó a la radio trasandina Urbana Play.

"Era lindo ver a la gente llorando (de alegría), pero no te da para ver a todos, porque uno está a un lado del bus o del otro. Fue emocionante. Fui a Mar del Plata y armaron un escenario, habían como 200 mil personas para verme cinco minutos, fue hermoso. No podía salir de mi casa", agregó sobre los festejos en su país tras la conquista en Qatar..

Además, el portero destacó el cariño que siente por los niños: "Veía a un nene llorando para que le firme y yo paraba. Una vez que paraba podían ser cinco horas (dando autógrafos y fotos). Cuando hay un niño no puedo decir que no, los chicos me pueden".

¿QUÉ SE SIENTE GANAR?



— Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) March 21, 2023

"Dibu" también repasó lo que fue la final contra Francia: "Pensé 'wow, qué lindo partido de fútbol'. Cuando terminó dije 'no va a haber otra final del mundo como ésta'. Después sabía que en los penales la gente piensa 'te necesitamos', y me agrando futbolísticamente, porque es uno contra uno. Era Lloris contra Martínez. Sólo pensaba que podía haber un ganador, y fui yo".

Respecto a compartir camarín con Lionel Messi, el guardameta remarcó que "es un orgullo, porque era un ídolo cuando miraba a la selección. No hay nada más fácil que entrar a la cancha y jugar con uno diferente".