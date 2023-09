Emiliano Martínez lidera lista de candidatos al Premio Yashin 2023

El arquero de la selección argentina Emiliano Martínez apareció en la lista de candidatos a obtener el Premio Yashin 2023, de acuerdo a la nómina entregada este miércoles por la Revista France Football en el marco del Premio Balón de Oro, el cual se entregará el próximo lunes 30 de octubre.

En el listado también aparecen el marroquí Yassine Bono, el belga Thibaut Courtois, y el brasileño Ederson.

Estos son los 10 candidatos al premio

Here are all the 2023 Yachine Trophy nominees

🇲🇦 Yassine Bounou @Alhilal_EN

🇧🇪 Thibaut Courtois @realmadrid

🇫🇷 Mike Maignan @acmilan

🇩🇪 Marc-André ter Stegen - @FCBarcelona

🇧🇷 Ederson @ManCity

🇦🇷 Emiliano Martinez @AVFCOfficial

🇨🇲 Andre Onana @ManUtd

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aaron Ramsdale… pic.twitter.com/6urABZKYAp