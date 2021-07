Emiliano Martínez se disculpó con Yerry Mina: Lo de hablar fue algo para hacerme fuerte

El arquero de la selección argentina Emiliano Martínez reveló que tuvo una conversación en la que se disculpó con el defensa colombiano Yerry Mina tras el episodio que vivieron en la definición a penales en las semifinales de la reciente Copa América de Brasil.

En diálogo con Olé, el guardameta contó que: "Yo le escribí a Yerry (Mina) que le ofrecía disculpas, que la verdad, no fue nada personal lo que pasó en ese partido, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte".

"Yo veía eso. Veía ansiedad y nerviosismo, y lo utilicé... A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota. Pero cuando vi que me miraban, vi los penales contra Uruguay, vi que a ellos les gustaba el faranduleo... El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal", remarcó.

Incluso Martínez descartó que hubiese tenido rencor con Mina por un golpe que recibió de su parte en el duelo de la "Albiceleste" ante Colombia en las Clasificatorias rumbo a Qatar, mencionando que: "Yerry me escribió antes del partido con Chile, por Copa América, para ver si jugaba, si estaba bien del golpe en la cabeza. Quedó todo muy bien".

"Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo 'disculpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido. Disculpa si te molesté", detalló.