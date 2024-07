Enzo Fernández debió ofrecer disculpas tras ganarse el repudio de futbolistas franceses

La gran polémica del fútbol mundial surgió entre la noche del último lunes y la jornada de este martes, esto luego de que un cántico realizado por el plantel de Argentina tras coronarse en Copa América despertara el enfado en toda Francia, y específicamente entorno a su selección.

Es que, en un video que registró el volante de la Albiceleste Enzo Fernández se apreció el canto con frases claramente racistas que hicieron los jugadores argentinos en relación al plantel galo, algo que generó múltiples reacciones incluso hasta de autoridades de gobierno del país europeo, que pidieron acciones a la FIFA al respecto.

A tal punto escaló la situación que incluso se conoció que algunos compañeros en Chelsea del campeón argentino, lo dejaron de seguir redes sociales, como Wesley Fofana, Axel Disasi y Malo Gusto, todos ellos franceses.

Incluso Fofana publicó en su cuenta de X "el fútbol en 2024, racismo desmedido". A esto también se le sumó un posteo del seleccionado francés Jules Koundé, quien escribió "lamentable", acompañado de unos íconos de un payaso.

Le football en 2024 : racisme décomplexé 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/MGkH5wPmNU — Wesley Fofana (@Wesley_Fofana3) July 16, 2024

Enzo Fernández se disculpó por su polémico video

Luego de unas horas, el exBenfica y River Plate utilizó su cuenta personal de Instagram para ofrecer disculpas públicas tras el revuelo que generó el bochornoso video en cuestión.

"Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional". "La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabra", publicó Fernández.

Así mismo, sentenció su justificación apuntando que: "Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad"