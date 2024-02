Expareja de un campeón del mundo con Argentina vendió su medalla y su camiseta por deudas

El seleccionado argentino Exequiel Palacios se quedó sin sus más preciados recuerdos del Mundial de Qatar 2022 luego de que su expareja, Yesica Frías, vendiera la camiseta que usó en la final y la medalla que lo acredita como campeón.

De acuerdo a la prensa argentina, la mujer amenazó con vender las pertenencias del jugador de Bayer Leverkusen para pagar las cuotas del departamento que alguna vez compartieron y este jueves finalmente cumplió con sus amenazas

En medio de la disputa financiera por el divorcio, vendió las reliquias del exRiver y compartió en sus historias de Instagram fotos de los compradores.

Según explicó, Frías tomó la tajante determinación para pagar una deuda de un departamento en Tigre.

"El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no", había dicho en el programa "Socios del Espectáculo", de Canal 13. .

"Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania", añadió en aquella oportunidad.

En sus historias de Instagram, compartió una foto junto al hombre que compró la casaca de la Selección. "El comprador de la primera camiseta, una cuota menos", escribió Yesica.

Un rato más tarde apareció otra foto del mismo comprador, ahora con la medalla de campeón del Mundo en Qatar 2022.