La advertencia de Lionel Scaloni: Que nadie se relaje

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró feliz por las celebraciones que se dieron en el país con motivo de la fecha FIFA en los partidos ante Panamá y Curazao, aunque hizo una potente advertencia a sus jugadores: nadie puede relajarse.

"No vamos a parar nunca de festejar. Me parece justo y merecido que pase en todo el país. Es difícil de explicar que está bueno festejar, pero que había que preparar el partido. Nos gusta competir y eso es lo más importante de cara a lo que viene. Lo preparamos como todos. Creemos que no hay rival chico. Tenemos como ejemplo el primer partido del Mundial", dijo de entrada el DT argentino.

"La idea es seguir compitiendo, que nadie se relaje", añadió en Santiago del Estero.

De cara a nuevas citaciones para ir sumando al elenco argentino, el exfutbolista expresó que "analizaremos objetivamente lo que nos puede faltar. Hoy tenemos un abanico grande. Eso da la pauta de que hay de dónde elegir. No hay que relajarse. La base seguirá estando, pero depende de ellos. Estos no son partidos fáciles de jugar. Me gustó las ganas que pusieron".