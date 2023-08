"La hicieron tarde": La desafiante frase Emiliano Martínez tras reglamento que sacó la FIFA

Emiliano Martínez, arquero de la selección argentina, se refirió al nuevo reglamento que emitió la FIFA en torno a los penales y donde los porteros quedarán limitados a la hora de intentar distraer a los lanzadores.

"El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del penal. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal, ni tocará los postes, el travesaño o la red de portería", dice el texto-.

"Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario", añade.

Ante ello, el hoy arquero de Aston Villa expresó que "me encantó, porque siempre buscan una excusa. Yo a mi familia y a mi gente cercana les decía que da igual, ya somos campeones. La hicieron tarde. Los delanteros se pueden frenar, pueden hacer todo y nosotros no podemos ni hablar. Me parece que está mal".

"Yo atajé lo que tenía que atajar", añadió en declaraciones al programa "Perros de la calle" de la plataforma argentina Urbana Play.