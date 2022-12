Leyenda de la Premier dedicó ácida columna a "Dibu" Martínez: Parecía un payaso vulgar

Los festejos y gestos del arquero Emiliano Martínez tras proclamarse campeón del mundo con Argentina siguen dando que hablar, y recientemente fue una leyenda de la Premier League el que dedicó una ácida columna al trasandino.

El otrora volante escocés Graeme Souness, multicampeón con Liverpool en su etapa como jugador, reprochó las actitudes de "Dibu" sobre todo cuando recibió el Guante de Oro en el Mundial de Qatar.

"Gran parte del debate posterior a la final de la Copa del Mundo se ha centrado en el comportamiento del arquero argentino Emiliano Martínez durante la tanda de penales. Puedo aceptar esas payasadas, hasta cierto punto. Pero de lo que deberíamos hablar más es del grosero gesto que hizo tras recoger su trofeo de mejor portero del torneo", escribió Souness en su artículo en el Daily Mail.

"¿De verdad hay gente a la que le hace gracia algo así? Martínez se avergonzó a sí mismo y avergonzó a su país. Parecía un payaso vulgar. Si eso es por lo que quiere que se le recuerde, que Dios nos ayude a todos. Me gusta como arquero, en Argentina y en el Aston Villa, pero que piense que lo que hizo fue apropiado, es increíble", añadió.

Así mismo, apuntó que: "No entiendo por qué decidió hacer eso ante la mirada de todo el mundo. ¿Qué respeto muestra por sus anfitriones? Incluso por sí mismo.. Quizá no le importe, pero debería. No estará tan orgulloso en los próximos años. Lamentablemente, esa imagen forma parte ahora de la historia de la final".