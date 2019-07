Liberman: Para muchos se acabó una era, pero una nueva camada nos va devolver los triunfos

El periodista argentino Martín Liberman, en su tradicional editorial en Fox Sports, analizó el desempeño de la selección argentino en la Copa América tras su derrota en semifinales ante Brasil y destacó a los jugadores más jóvenes del equipo, indicando que muchos experimentados deben retirarse de la "Albiceleste".

El trasandino, durante este miércoles, aseguró que "para muchos de estos jugadores se acabó una era en el seleccionado argentino, hay que empezar a construir un equipo nuevo, sin Otamendi, sin Di María y sin Agüero, y ojo que no les estoy indicando responsalibidad, pero no estuvieron a la altura de los jóvenes, que apenas tiene partidos en la Argentina".

Agregó que "ahora habrá que pensar en el entrenador y en la remoción de los escombros. Se debe construir algo nuevo, no se puede vivir del recuerdo. Será una generación que estuvo muy cerca, que lo hizo bien por muchos pasajes y que hasta ahora no le dio un tirunfo a la selección argentina y ni a ellos mismos. A mí no me deben nada, ellos van a la selección porque tienen amor a la camiseta".

Liberman, en todo caso, no fue duro con todo el equipo y destacó a los jugadores menos experimentados: "Los más destacados de la selección fueron los pibes nuevos. Las grandes figuras del equipo en este torneo fueron Lautaro Martínez, Leandro Paredes, Juan Foyht y Rodrigo De Paul. Fueron los cuatro mejores jugadores por escándalo".

"Hay algunos nombres, pilares, en los que se puede empezar a construir y que no les pesó ni un poquito la camiseta. Después habrá que buscar el resto, hay algunos que pueden hacerlo bien, pero sí hay algunos puestos sensibles en los que Argentina no tiene tanto", añadió el comunicador sobre lo que se viene para su país.

"Lo positivo es que hay una camada nueva, que será la que lleve a la selección argentina a una victoria en el tiempo, porque la selección argentina va a volver a ganar en algún momentos y no explicando qué merecimos y qué no. Lo negativo es el tiempo que se perdió, con jugadores que no tenían que estar en la selección argentina hace mucho rato", finalizó