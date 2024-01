Lionel Scaloni confirmó que seguirá en la selección argentina

Lionel Scaloni confirmó que seguirá siendo el entrenador de la selección argentina, luego de poner en duda su continuidad al término del partido entre Argentina y Brasil, donde vencieron por 1-0 en el Maracaná.

"Al final, ver a tu gente, a tus amigos y al país en general tan felices en un momento de dificultad para el país fue espectacular. Ahora tenemos que continuar. Disfrutamos de esa alegría, pero ahora seguimos", dijo el entrenador en entrevista con Sky Sports Italia.

"Se habló, pero siempre dije la verdad. Había momentos para pensar y saber qué hacer. Esto no fue una despedida ni nada de eso. Estaba pensando en cómo continuar en la Selección, dando espacio a los jóvenes". Agregó.



El entrenador también se refirió a la continuidad de Lionel Messi, donde mencionó que "continuará hasta que diga lo contrario. Yo no seré el que diga que no va a venir más, sobre todo porque es feliz dentro de un campo de juego. Siempre decimos que debe continuar hasta que no pueda hacerlo porque entonces después es difícil, será aún más difícil para él".



La selección campeona del mundo disputará dos partidos amistosos en China durante el mes de marzo, para posteriormente disputar la Copa América 2024, donde buscará defender el título obtenido en 2021.