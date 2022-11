Lionel Scaloni sobre lesionados: No deja de ser una situación complicada

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió al complejo panorama que tiene el elenco albiceleste respecto a los lesionados de cara al Mundial y dijo que no tomará riesgos con ningún jugador.

"Es lo le dije a Lo Celso y lo que le digo a todo el mundo. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea el normal. De mi parte no lo voy a hacer. Primero está el equipo, no tengo dudas. Después pensamos en lo individual, son chicos que estuvieron desde el primer día con nosotros, eso pesa, lo sentimos, pero es algo que tomaremos en función del bien del equipo", aseguró en declaraciones a ESPN luego de realizar una gira por Europa.

"Lamentablemente son cosas que podían suceder, estamos valorando la situación tanto de él como de otros jugadores. El mes de octubre es bastante cargado y podía pasar. Estamos esperando noticias para ver qué decisión tomar", añadió.

"Todavía estamos a tiempo de dar la lista, no deja de ser una situación complicada", complementó.

"Lo que queda es esperar los resultados, ven si están para una semana, tres o cuatro y ahí evaluar. Lo importante es que el que tenga que jugar va a jugar en lugar de él ya lo hizo bien y va a responder igual. Somos un grupo, un equipo y jugamos como tal. Pero bueno, la verdad que son chicos importantes, han respondido y nos gustaría que puedan estar, claro", complementó.