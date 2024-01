Mascherano quiere a Messi, Di María y Scaloni para los Juegos Olímpicos París 2024

Javier Mascherano, entrenador de la selección argentina sub 23 expresó su deseo de contar con Lionel Scaloni como entrenador y la presencia de Lionel Messi y Angel Di María en los Juegos Olímpicos de París, en caso de que la "Albiceleste" se clasifique, ya que todos los equipos reservan dos plazas para jugadores de más de 23 años.

"Si todo sale bien en el Preolímpico, ojalá que Scaloni pueda dirigir la selección en los Juegos Olímpicos de París" , declaró Mascherano en una entrevista con "DSports Radio", antes de viajar a Venezuela para disputar el Preolímpico, que se disputará del 20 de enero al 11 de febrero y que concede dos plazas para París.

"Leo y Angel se ganaron la posibilidad de elegir. Si ellos quieren jugar en los Juegos Olímpicos lo pueden hacer. Tengo entendido que Ángel dijo que su cierre es con la Copa América (que se juega entre junio y julio próximos), aunque también sería un lindo cierre en los Juegos", agregó.

Mascherano descartó la posibilidad de dirigir la selección mayor, "Mi meta es dirigir el sub-23 y la próxima sub-20. No tengo la pretensión de dirigir la mayor. No soy el idóneo, ni el indicado", además, tuvo palabras para Scaloni, sobre su continuidad como entrenador de Argentina. "Ojalá que no se corte el ciclo. Sería una pena. Creo que tendría que llegar al Mundial 2026".

Argentina, integra el grupo B del Preolímpico junto con Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, ganó los dos últimos Preolímpicos: el de 2004, último que se disputó antes de la decisión de que las plazas olímpicas se otorgasen en el Mundial sub-20, y el de 2020, primero después de que la Conmebol volviese al sistema anterior.