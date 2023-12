"Quiere ser Beckham": El comentado look del volante Rodrigo de Paul

El futbolista argentino Rodrigo de Paul destacó con su nuevo peinado en Atlético de Madrid, lo que generó cientos de comparaciones con David Beckham, quien lució un look similar en la década de los 2000.

El campeón mundial con la Albiceleste se mostró con vistosas trenzas rubias, parecido a lo del inglés cuando militaba en Real Madrid. También surgieron bromas sobre Alejandro "Papu" Gómez, que durante el Mundial 2022 también fue relacionado con Beckham por su pelo.

- Revisa algunas de las comparaciones entre De Paul y Beckham:

