Ricardo Darín sumará su voz a película que narra la campaña de Argentina en Qatar

El reconocido actor Ricardo Darín, protagonista de "El secreto de sus ojos", "Argentina, 1985" o "Nueve Reinas", será el narrador de "Elijo creer", película oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sobre la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Según anunció este martes la productora, Darín será el encargado de poner voz "al servicio del épico y dramático relato" en el filme que rememora la obtención de la tercera estrella conquistada por la Albiceleste y que se estrenará en cines el 7 de diciembre, 11 días antes de que se cumpla el primer aniversario de la final contra Francia.

En un video difundido por sus creadores para anunciar la incorporación del intérprete, Darín explica a los aficionados que acaba de "terminar de grabar el relato en off de una película maravillosa".

"No se la pierdan. Me emocioné sólo al leer el relato en off", agregó.