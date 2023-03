Seleccionado argentino fue denunciado por no pago de pensión

El seleccionado argentino y campeó del mundo en Qatar 2022 Nicolás Otamendi fue denunciado por Yanina Varela, la madre de su primera hija, por el no pago del porcentaje correspondiente de la pensión alimenticia

La expareja del central argentino habló en un programa de televisión y aseguró que es imposible contactarse directamente con el jugador de Benfica.

Varella detalló sobre cómo quedó embarazada y como se contactaron con ella para pagarle la pensión: "A los 11 meses de nacida More, él decide reconocerla, le da su apellido. Desde ese momento, a los dos años, me contactaron con una abogada para hacer un acuerdo para que me empiece a pagar un departamento y una cuota de alimentos. En ese momento hice un acuerdo básico, para contemplar las necesidades básicas", comentó.

La abogada de la mujer Érica Horbayczuk, explicó que Nicolás Otamendi solo está pagando actualmente la suma del 0,16 por ciento de su sueldo, cuando según la ley argentina debe entregar el 30 por ciento de sus ganancias mensuales y calificó la situación como "violencia económica y psicológica".

Además, la ex novia del seleccionado argentino se refirió a los ataques que recibieron por parte del entorno del jugador: "Lamentablemente me veo obligada a aclarar que los ataques que hemos recibido con mi familia utilizando a mi hija como pasiva herramienta son injustificados e injustos", concluyó.