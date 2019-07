Vicepresidente de AFA: Si no hay pruebas de lo que dijo Messi, deberemos disculparnos

El tercer vicepresidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Guillermo Raed, comentó los dichos del capitán de la selección trasandina, Lionel Messi, en medio de la Copa América y aseguró que si no hay prueba de las aseveraciones hechas por el astro, habrá que disculparse.

"La declaración de Messi no fue políticamente correcta. Si no se tienen las pruebas, se deberá pedir disculpas. Entiendo que lo que dijo lo habrá dicho en un contexto en el que se puede entender una calentura", dijo el dirigente en diálogo con el programa "Estamos Motivados" de la Radio AM 990

"Las únicas pruebas que hay son los registros fílmicos que denotan que la selección argentina ha sido absolutamente perjudicada ante Brasil", añadió.

"Lo que dije la vez pasada (tras el duelo ante Brasil) tal vez pasó factura. No fui a la premiación porque nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto toda esta Copa. No nos dejaron llegar a la final", dijo Messi tras el triunfo ante Chile, en la acusación que hizo contra los dirigentes de Conmebol.