Thibaut Courtois no volverá a la selección de Bélgica mientras esté Domenico Tadesco

Terremoto en la selección de Bélgica. Thibaut Courtois, el arquero del Real Madrid, mediante un comunicado anunció que no volverá a jugar por el combinado belga mientras el actual entrenador, Domenico Tadesco, se encuentra a la cabeza.

El portero había renunciado en la Eurocopa para realizar su recuperación de la lesión de rodilla que sufrió, no obstante, en la publicación en sus redes sociales aseguró que "después de mucha reflexión, he decidido no volver a la selección de Bélgica bajo su dirección".

The RBFA regrets but accepts Thibaut Courtois' decision to no longer play for the Red Devils under the current sports management.